Cidades Pipoqueira provoca princípio de incêndio em anfiteatro de Catalão O fogo se alastrou por conta do botijão de gás que era utilizado na máquina e destruiu parte do forro do edifiício

Uma máquina pipoqueira gerou um princípio de incêndio, na noite desta quinta-feira (6), durante um evento no Centro de Ensino Superior de Catalão. O fogo se propagou na parte externa do anfiteatro por conta de um botijão de gás que era utilizado na máquina. Todos os participantes do evento foram evacuados do prédio. Antes da equipe do Corpo de Bom...