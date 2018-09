Cidades Pioneiro da construção civil em Goiás morre aos 92 anos Pedro Cavalcante de Sousa ajudou a construir obras importantes de Goiânia e foi um dos fundadores do Vila Nova

Faleceu na tarde deste domingo (23), aos 92 anos, Pedro Cavalcante de Sousa, considerado pioneiro no campo da construção civil no Estado de Goiás. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, em Goiânia, e morreu devido a falência múltima de órgãos, provocada por complicações de uma pneumonia. Segundo Rafael Magalhães, Pedro ...