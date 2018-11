Cidades Piloto sobrevive à queda de avião e é encontrado perdido na mata 4 dias depois De acordo com os bombeiros, o piloto voava baixo e, no rasante, possivelmente por pane seca, caiu na mata

Um piloto sobreviveu à queda do avião no último sábado (3) e foi encontrado quatro dias depois, perdido na selva em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá. As informações são do G1. O paranaense Maicon Semencio Esteves, de 27 anos, estava debilitado, com queimaduras, desidratação e infecções. Ele mora em Primeiro de Maio, cidade do Paraná, e trabalha com aviação agrí...