Cidades Piloto que levou líderes do PCC para emboscada é preso em Caldas Novas; assista Polícia Civil apresenta Felipe Ramos de Morais às 17 horas. POPULAR mostrou, em março, que ele chegou a morar e manter negócios em Goiás

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (14) o piloto Felipe Ramos Morais, de 31 anos, em Caldas Novas, no Sul de Goiás. Ele é apontado como o condutor do helicóptero que levou Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paka, para a emboscada que culminou na morte deles no dia 15 de fevereiro em Aquiraz, no Ceará. Gegê do Mangue era u...