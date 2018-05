Cidades Piloto preso em Caldas Novas nega relação com mortes de líderes de facção Felipe Ramos Morais, de 31 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (14) em Caldas Novas. Ele será encaminhado para o Ceará, onde responde processo por participação em assassinato

Felipe Ramos de Morais, de 31 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (14) em Caldas Novas (172 km de Goiânia) com documentos falsos em nome de Bruno Gonçalves Farias. Ele é piloto de helicóptero e estava foragido da Justiça do Estado do Ceará por participação no homicídio de dois chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC), Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do M...