Cidades Piloto goiano de 23 anos morre em queda de avião no Mato Grosso A região do acidente é um brejo na zona rural, com muita água, o que dificultou os trabalhos de retirada do corpo e perícia

Jovem goiano morre após aeronave que pilotava cair em Naviraí, a 366 km de Campo Grande, Mato Grosso. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) está investigando as causas do acidente. De acordo com a polícia, o avião caiu no Parque Estadual das Várzeas do Ivinhema, na quinta-feira (29), mas só foi encontrado no último sábado (1). A...