Piloto e amigo morrem após avião cair em plantação de soja As vítimas ficaram presas às ferragens e foram carbonizadas

Piloto e passageiro morreram após o avião onde estavam cair nesse domingo (11), na zona rural de Querência, a 912 km de Cuiabá. As informações são do G1. Segundo a PM, aeronave caiu em uma plantação de soja e pegou fogo. A polícia foi acionada e testemunhas pediam que fosse enviado um caminhão-pipa para conter as chamas. Enquanto isso, pessoas próxim...