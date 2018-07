Cidades Piloto diz ter feito pouso forçado em rio após dois homicídios em pleno voo Caso correu no sudoeste do Pará, numa área de garimpo

A Polícia Civil do Pará e a Polícia Federal estão investigando as circunstâncias que forçaram o piloto de um avião executivo a fazer pouso forçado em um rio do sudoeste do Pará, em região de garimpos. Segundo os investigadores, o piloto da aeronave contou, em depoimento, que houve dois homicídios em pleno ar, durante o voo. O caso aconteceu na última quarta-feira (27), ...