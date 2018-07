Cidades Piloto de parapente é resgatado após bater contra árvore em Goiás Vítima foi resgatada consciente, com fortes dores na região do quadril e encaminhada para o Hospital Regional de São Luís de Montes Belos

Um homem ficou ferido após cair de parapente, na tarde desta quarta-feira (4), na GO-417, entre Firminópolis e Aurilândia, na região Central do Estado. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado pela própria vítima, Rafael Figueira Silva, de 36 anos, morador do Rio de Janeiro. De acordo com a corporação, Rafael contou que saiu de Jaraguá de parapente e bateu contra u...