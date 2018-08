Cidades Piloto de avião que caiu sobre casa em Goiânia morre 18 dias após acidente Hospital alegou não ter autorização para repassar informações; filha do piloto confirmou a morte

Morreu nesta quarta-feira (29) o piloto Nehru El-Aouar, de 59 anos, que conduzia um avião de pequeno porte que caiu sobre uma casa no Setor Jardim Vista Bela, em Goiânia. Ele estava internado há 18 dias, desde o acidente, em estado grave, com traumatismo cranioencefálico. As informações são do G1 Goiás. Na queda, um bebê de um ano morreu e o pai dele, mec...