Vida Urbana Piloto Bruce Lee segue desaparecido Advogado questiona "ausência" de contato por parte da Polícia Civil e teme perda de provas. Homem é irmão de Mohammed d'Ali, matou e esquartejou em Goiânia a inglesa Cara Marie Burke, em 2008

Há quase 15 dias desde que teve o último contato com amigos e sócios em Goiânia, o piloto e empresário Bruce Lee Carvalho, de 32 anos, permanece desaparecido. O advogado Cláudio Brandão, contratado pela mãe do rapaz a partir de Londres (Inglaterra), que fez o registro do desaparecimento dele na Polícia Civil no dia 18 ainda não foi procurado para dar maiores detalhes do que...