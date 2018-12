Vida Urbana Piloto bate conversível dentro de condomínio de luxo e jovem morre O piloto Luca Seripieri é filho de José Seripieri Junior, fundador da Qualicorp, administradora de planos de saúde

O piloto de GT3 (competição com Porsches) Luca Seripieri Filho, de 19 anos, se envolveu às 14h de sábado (22) em um acidente no condomínio de luxo Quinta da Baronesa, em Bragança Paulista (SP). Ele dirigia um Mini Cooper quando bateu em uma árvore. No veículo, com ele, estavam quatro estudantes entre 18 e 20 anos - que foram socorridos e posteriormente levados ao Hos...