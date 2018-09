Cidades PF usa escaneamento 3D em investigação do incêndio no Museu Nacional Especialistas vão usar também imagens feitas por drones e máquinas digitais para criar uma espécie de maquete tridimensional do prédio

Peritos da Polícia Federal (PF) fazem nesta quarta-feira (5) um escaneamento em três dimensões do prédio do Museu Nacional/UFRJ, na Quinta da Boa Vista, que pegou fogo no último domingo. O aparelho de scanner 3D a laser foi instalado na parte dianteira do Palácio São Cristóvão, localizado na zona norte do Rio. Os especialistas vão usar também imagens feitas por drones e...