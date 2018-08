Cidades PF prende no Panamá suspeito pelo desaparecimento de 12 brasileiros Estima-se que a organização criminosa da qual o preso faz parte tenha enviado uma média de 150 adultos e 30 crianças por ano para tentar o ingresso ilegal nos EUA

A Polícia Federal capturou no último sábado, 4, no Panamá, o principal suspeito pelo desaparecimento de 12 brasileiros, cinco dominicanos e dois cubanos em novembro de 2016, durante uma travessia ilegal de barco das Bahamas para os Estados Unidos. As informações foram divulgadas pela PF nesta segunda-feira, 6. A ação é resultado da 3ª fase da Operação Piratas do ...