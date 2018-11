Cidades PF prende homem que tentava levar 5 quilos de ouro para a China Itens estavam escondidos nos puxadores de malas

A Polícia Federal (PF), em cooperação com a Receita Federal, prendeu hoje (23) um homem de 36 anos que tentava sair do Brasil com 5 quilos de ouro escondidos nos puxadores de uma mala. O homem, de nacionalidade chinesa, foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), por usurpação de bens pertencentes à União. O chinês pretendia e...