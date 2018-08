Cidades PF prende em aeroporto homem com mais de 240 celulares vindo dos EUA; lucro seria de R$ 1,7 mi O brasileiro levou em uma das malas caixas vazias de smartphones e em outras bagagens os celulares sem documentação fiscal

A PF prendeu, nesta quinta-feira (2), no Aeroporto Internacional de São Paulo, um passageiro que desembarcou dos Estados Unidos com 246 celulares, modelo Iphone X, na bagagem. Servidores da Receita Federal identificaram o passageiro, um brasileiro de 36 anos de idade, que desembarcou de voo procedente de Miami (EUA). Com base no preço estipulado no site da Apple p...