PF prende brasileiro foragido em estádio na Rússia durante a Copa Homem de 31 anos é suspeito de participar de um roubo a uma agência dos Correios no Espírito Santo

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (22) um brasileiro foragido da justiça, no Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, na Rússia, durante a Copa do Mundo. O homem, de 31 anos, teve o mandado de prisão preventiva decretado pela 1° Vara Federal Criminal do Espírito Santo pela suspeita de participação no roubo de uma agência dos Correios no município de Itarana/ES, e...