Cidades PF prende 21 por tráfico internacional de drogas em Goiás e mais 4 Estados A movimentação financeira clandestina somou R$ 1,4 bilhão nos últimos três anos

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (29), 21 pessoas durante operação em parceria com a Receita Federal. Os presos são suspeitos de envolvimento com tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Goiás. Segundo a PF, a mov...