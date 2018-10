Cidades PF frustra planos de facção que pretendia explodir presídios federais para pressionar o Governo O grupo também planejava sequestrar, torturar e matar agentes públicos

A Polícia Federal, em conjunto com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), deflagrou nesta quinta-feira (11) as operações Pé de Borracha e Morada do Sol, contra uma facção criminosa que atuava dentro da Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, que tinha como objetivo atacar, com explosivos, unidades do Sistema Prisional Federal e em especial do Depen. Os crimin...