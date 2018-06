Cidades PF encontra 3 quilos de cocaína em catálogos de moda no aeroporto A passageira venezuelana embarcaria em voo com destino a Addis Ababa, na Etiópia, quando foi abordada por policiais na fila do check-in

A Polícia Federal apreendeu entre a noite de domingo, 17, e madrugada desta segunda, 18, no Aeroporto Internacional de São Paulo, um volume superior a 30 quilos de cocaína e prendeu dois suspeitos por tráfico. Uma passageira venezuelana, que embarcaria no domingo em voo com destino a Addis Ababa, na Etiópia, foi abordada por policiais federais na fila do check-in para e...