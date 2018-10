Cidades PF diz que avião que transportaria mais de R$ 1 milhão apreendidos no Tocantins viria para Goiás Suspeitos presos com o dinheiro afirmaram inicialmente que a aeronave iria para o Pará; no celular de um deles foram encontradas trocas de mensagens com um deputado estadual goiano

Nessa semana, a polícia do Tocantins apreendeu mais de R$ 1 milhão e 200 mil escondidos em malas em um táxi na TO-050. Uma aeronave aguardava para transportar o dinheiro. Os suspeitos disseram que iriam desembarcar no Pará, mas a Polícia Federal revelou que o plano de voo tinha como destino o Aeroporto de Santa Genoveva, em Goiânia. Os suspeitos Edilson Moura Porto e Elenilson Silva, que estavam com a quantia milionária, foram presos na última terça-feira (2). Os dois disse...