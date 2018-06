Cidades PF deflagra operação contra pornografia infantil e prende suspeito em flagrante Operação Take Care apura crimes de criação de sites de conteúdo sexual com veiculação de imagens de menores

A Polícia Federal cumpre cinco mandados de busca e apreensão em São Paulo na manhã desta quinta-feira, 14, em operação contra pornografia infantil. Um homem foi preso em flagrante em Interlagos, na zona sul da capital, durante a ação dos policiais. A corporação também mira em alvos no município de Santana do Parnaíba, na Grande SP. De acordo com a PF, a Operação ...