Cidades PF caça doleiros que movimentaram R$ 1,4 bilhão do tráfico de cocaína para Europa Operação Planum cumpre 21 mandados de prisão

A Polícia Federal e a Receita Federal deflagram nesta quinta-feira, 29, a Operação Planum, que mira o tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional realizados nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Cerca de 200 policiais federais cumprem mandados de prisão contra...