Cidades PF apreende quase 1 tonelada de maconha em Guapó Um homem foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas

Após uma denúncia anônima, a Polícia Federal apreendeu neste domingo (2), aproximadamente 1 tonelada de maconha que estava em uma caminhonete em Guapó. O condutor do veículo, que ainda estava com habilitação falsa, foi preso em flagrante. Durante a revista, encontraram tabletes de maconha na carroceria e no interior da camionete. O veículo estava com placas clonad...