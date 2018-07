Cidades PF apreende 4 toneladas de drogas e desmantela organização que traficava para Europa, Ásia e África Segundo a Polícia Federal a sofisticação da quadrilha chegou ao ponto de, muitas vezes, receber o pagamento pela droga em moedas virtuais criptografadas, principalmente bitcoins

Em operação conjunta, a Polícia Federal e a Receita Federal, desbaratou nesta segunda-feira (9) uma quadrilha internacional de traficantes de drogas, que transportava cocaína em contêineres para fora do país, principalmente a partir do Porto do Rio, com destino a países da Europa, África e Ásia. Segundo a Polícia Federal a sofisticação da quadrilha chegou ao ponto de, m...