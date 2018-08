Cidades PF apreende 246 iPhones que estavam com passageiro em aeroporto Celulares estavam em três malas; viajante apresentou-se no canal de não declarantes e foi selecionado pela fiscalização

A Polícia Federal (PF) encontrou com um passageiro, vindo dos Estados Unidos, 246 iPhones novos. O material foi apreendido nesta quinta-feira, dia 2, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a Receita Federal, o viajante que trazia os aparelhos em três malas, apresentou-se no canal de não declarantes e foi selecionado pela f...