Pesquisadores da UFG publicam artigo na revista Science Grupo liderado pelo professor Thiago Rangel realizou pesquisa com simulador que constata importância da Cordilheira dos Andes para a região

O papel fundamental da Cordilheira dos Andes para o desenvolvimento da biodiversidade em diferentes biomas na América do Sul é tema do primeiro artigo liderado por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) a ser publicado pela Revista Science, considerada uma das publicações acadêmicas mais prestigiadas do mundo.A pesquisa, liderada pelo professor do Institu...