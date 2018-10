Cidades Pesquisa mostra que 8 em cada 10 brasileiros admitem automedicar-se Maior acesso à internet e imediatismo são motivos para aumento do uso de remédios por conta própria

No Brasil, 79% das pessoas com mais de 16 anos admitem tomar remédios sem prescrição médica. O porcentual é o maior desde que a pesquisa começou a ser feita pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ). Em 2014, 76,2% diziam automedicar-se e em 2016, 72%. O imediatismo e o maior acesso à internet estão entre os motivos para o aumento, de acordo com os coordenadores d...