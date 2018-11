Cidades Pesquisa mostra falta de informações no transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia Passageiros que usam ônibus na localidade apontam deficiências no acesso aos dados sobre horários, itinerários e pontos de parada

Falta informação para usuários do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. Essa foi uma das constatações de pesquisa realizada no câmpus de Goiânia do Instituto Federal de Goiás (IFG). O estudo qualitativo envolveu 12 alunos do professor especialista em transportes Marcos Rothen e apontou dificuldades de quem usa o ônibus, além de listar deficiências co...