Cidades Perseguição após tentativa de assalto termina com morte de suspeito em Inhumas; veja vídeo Na ação, um idoso teria sido feito refém. Houve correria no Centro da cidade e um envolvido foi preso e um adolescente apreendido, informou a Polícia Militar

Uma tentativa de assalto a uma joalheria no Centro de Inhumas, a 35 quilômetros de Goiânia, ocorrida no fim da manhã desta sexta-feira (7), terminou com a morte de suspeito e com a prisão e a apreensão de outros dois, respectivamente um homem e um adolescente, cuja idade não foi informada, segundo a Polícia Militar (PM). De acordo com a corporação, o crime ocorreu por v...