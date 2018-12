Cidades 'Perdoo todos aqueles me fizeram ou tentam fazer-me mal', diz João de Deus em rede social Médium goiano de 76 anos, conhecido mundialmente por seu trabalho espiritual, foi denunciado em programa de televisão por mulheres que relataram abusos sexuais cometidos por ele em seu local de atendimento, em Abadiânia

Acusado de assédio sexual contra mulheres em seu local de atendimento espiritual, a Casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, cidade a 90 quilômetros de Goiânia, o médium João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus, utilizou uma rede social para se defender. Em postagem publicada no perfil da Casa no Instagram, João de Deus afirmou que não desistirá do que...