Perímetro urbano da BR-153 deve passar por pavimentação ainda esta semana

Durante essa semana o perímetro urbano da BR 153, em Goiânia e Aparecida de Goiânia vai passar por um trabalho de conservação e pavimentação pela concessionária Triunfo Concebra entre os km 490 ao 520, nos dois sentidos da rodovia. O trabalho deve começar entre terça (8) e quinta-feira (10). As equipes do serviço vão iniciar a pavimentação às 21h, com previsão de tér...