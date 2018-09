Cidades Pelo menos o acervo de invertebrados foi salvo, diz diretora do Museu Nacional Pesquisadores conseguiram retirar material pessoal e computadores

Em meio às chamas e aguardando o controle do incêndio, a vice-diretora do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Cristina Serejo, afirmou que “nem tudo foi perdido do acervo” do museu. Uma coleção de invertebrados escapou do fogo, pois fica em um prédio anexo, que não foi afetado pelas chamas. O museu tem três andares e prédios anexos, localizados na Quinta da Boa Vista, e...