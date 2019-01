Vida Urbana Pela segunda vez, Caiado visita o Hospital Materno Infantil O governador de Goiás conversou com pacientes, enfermeiros e médicos

O governador Ronaldo Caiado (DEM) visitou novamente, na noite deste sábado (5), o Hospital Estadual Materno-Infantil Dr. Jurandir do Nascimento, no Setor Oeste, em Goiânia. Esta é a segunda visita desde que o político assumiu o governo do Estado. Na unidade, ele conheceu as dependências e conversou com pacientes, médicos e enfermeiros. “É o único Hospital de referência n...