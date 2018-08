Cidades 'Pedi para ele não reagir', diz suspeito de matar dono de lanchonete em Goiânia; veja vídeo Crime ocorreu no dia 20 de julho deste ano, na avenida 83, setor Sul

O suspeito de matar o dono de uma lanchonete no Setor Sul, em Goiânia, no dia 20 de julho deste ano, disse que pediu para a vítima não reagir. A afirmação aparece em um vídeo de depoimento divulgado pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), na tarde desta sexta-feira (20). No registro, Jean Carlos de Souza, de 22 anos, explicou como foi o latrocínio - ...