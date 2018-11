Cidades Peão de 28 anos morre após ser pisoteado por touro em rodeio Um vídeo mostra que ele foi atingido no tórax após cair do animal

Um peão foi pisoteado por um touro durante um rodeio e morreu na noite de sábado (10), em Guaimbê, interior de São Paulo. As informações são do G1. A vítima era Edson Oliveira de Souza, de 28 anos. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra que ele foi atingido no tórax após cair do animal. Nas imagens, é possível ver que mesmo ferido, o peão Edson s...