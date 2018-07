Cidades PC investiga suspeitos que se passam por funcionários de banco para aplicar golpes em idosos Os criminosos se dispõem a ajudar as vítimas a utilizar os caixas eletrônicos, mas, no processo, anotam dados e trocam cartões da vítima

A Polícia Civil investiga três homens que se passam por funcionários de uma agência bancária do Centro de Goiânia para aplicar golpes em idosos. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos se dispõem a ajudar as vítimas a utilizar os caixas eletrônicos. No processo, eles pegam o cartão da vítima enquanto outro suspeito anota os dados que são passados. Ao final,...