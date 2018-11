Cidades Paula Fernandes lamenta assassinato de casal de criadores de cavalos Mangalarga em Goiás "Senhor Leandro Canedo, “pai” e criador do meu cavalo Sereno”, escreveu a cantora no Instagram

Considerados um dos maiores criadores de cavalo Mangalarga de Goiás, os idosos Leandro Canedo e Darci Prado Canedo, foram assassinados na última terça-feira (6), em Campo Limpo de Goiás. O crime comoveu a cantora Paula Fernandes, que fez uma homenagem ao casal no seu Instagram. “É com muita tristeza que comunico o falecimento do senhor Leandro Canedo, “pai” e c...