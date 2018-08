Cidades Paty Bumbum nega contato com mulher investigada por morte de modelo Pacientes de Paty Bumbum afirmam que, em determinadas circunstâncias, ela encaminha pessoas para Valéria

Acusada de realizar procedimentos estéticos que deixaram sequelas em seis mulheres, a massoterapeuta Patrícia Silvia dos Santos, conhecida como Paty Bumbum, de 47 anos, prestou depoimento à Delegacia do Consumidor (Decon) do Rio de Janeiro, na Cidade da Polícia, na zona norte do Rio, na manhã desta quarta-feira, 1º. Segundo a delegada Daniela Terra, ela só respondeu a...