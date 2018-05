Cidades Pastor abusou, agrediu e matou carbonizados filho e enteado no ES, afirma polícia Homem tentou queimar as crianças ainda vivas para esconder as evidências do estupro

Trinta e um dias após o crime, a perícia da Polícia Civil do Espírito Santo concluiu que o pastor George Alves, de 29 anos, matou o próprio filho, Joaquim Salles, de 3 anos, e o enteado Kauã Salles, de 6. O inquérito policial foi divulgado nesta quarta-feira, 23. Laudos apontam que as crianças morreram carbonizadas dentro do quarto onde dormiam. De acordo com as inve...