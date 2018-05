Cidades Pastor é condenado por estuprar amiga de sua filha durante 3 anos O primeiro abuso aconteceu em uma viagem de férias com o pastor e as filhas

Um pastor foi condenado a 7 anos de reclusão em regime fechado por estuprar uma amiga de sua filha, de 12 anos, entre 2005 e 2007. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás, o réu manteve relações sexuais com a menina durante três anos, alegando que se ela contasse para alguém a igreja seria prejudicada e ele poderia ser preso. A menor e a m...