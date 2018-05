Cidades Passagem do transporte coletivo pode ser reduzida para R$ 3,40 MP propõe ação para que Estado pague todas as gratuidades, como determina a legislação

A tarifa do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia deveria custar, atualmente, R$ 3,40, ou seja, 60 centavos a menos que os 4 reais cobrados atualmente. Nas contas do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), essa redução de 15% ocorreria caso o governo estadual cumprisse o que preconiza a Lei 12.313 de 1994, de arcar com os valores das gratuidades...