Cidades Passageiros de aeronave que caiu em Planaltina de Goiás são funcionários de fazenda, dizem Bombeiros Aeronave caiu na zona rural de Planaltina de Goiás na tarde desta quarta-feira (1°)

Os três passageiros da aeronave de pequeno porte que caiu em Planaltina de Goiás, Entorno do Distrito Federal, na tarde desta quarta-feira (1°), trabalham em uma fazenda, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, eram um engenheiro agrônomo e dois funcionários da administração da propriedade rural. Além dos três, o piloto da aeronave está entre as vítimas....