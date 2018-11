Cidades Passageiro passa mal e morre dentro de avião na Bahia A Passaredo lamentou o ocorrido e afirmou estar prestando todo apoio necessário

Um homem morreu após passar mal dentro de um avião da Passaredo em Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia, com destino a Guarulhos (SP). As informações são do G1. De acordo com a companhia aérea, na quarta-feira (14), um dos passageiros começou a passar mal a bordo da aeronave, que ainda estava em solo. A vítima foi atendida pelas equipes do Corpo de Bom...