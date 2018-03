Passageiro morre após carreta bater na traseira de caminhão, em Morrinhos

Atualizada às 18h15 - 06/03/2018

Um homem de 58 anos, identificado como Erivaldo Ferreira de Carvalho, morreu após um acidente ocorrido na BR-153 na manhã desta terça-feira (6). A vítima estava como passageiro em uma carreta carregada com abacaxis quando, no km 663 da rodovia, entre Morrinhos e Goiatuba, o veículo bateu na traseira de um caminhão com carga de botijões de gás vazios.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itumbiara. O motorista, não identificado, de 56 anos, foi encaminhado com ferimentos leves para o Hospital Municipal de Morrinhos.

A equipe de socorro emergencial médico da Triunfo Concebra, concessionária que administra a rodovia, prestou o atendimento e sinalizou a via na ocasião. No início da tarde, os veículos já haviam sido retirados do local, assim como a carga.