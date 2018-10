Cidades Passageira é retirada à força de avião no aeroporto de Goiânia No momento em que o chefe de equipe da tripulação foi oferecer ajuda e informou que haveria a necessidade de despachar o montante da bagagem, a passageira começou a se exaltar

Uma passageira foi retirada à força de uma aeronave na tarde de hoje (4), no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, a mulher teria se recusado a despachar o excesso de bagagem e ignorado a ordem do comandante de desembarcar, impedindo a decolagem do avião. Funcionários da companhia aérea, segundo informações, afirmaram que&nb...