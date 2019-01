Vida Urbana Parte de água arrecadada para vítimas de Brumadinho será doada para feridos de acidente em Goiânia O acidente com um ônibus clandestino deixou dois mortos e mais de 40 feridos

Parte da água que foi doada para os atingidos no rompimento da barragem em Brumadinho (MG), será encaminhada neste domingo (27), ao Ginásio Goiânia Arena, onde estão alguns passageiros do ônibus que seguia do Maranhão para São Paulo quando tombou na BR-153, em Goiânia, e deixou dois mortos e mais de 40 feridos. A informação foi confirmada pelo coordenador de Áreas de Risco da Defesa Civil de Goiânia, Sidicley Santana, que disse ainda que os feridos reclamam que não há água potável no local. ...