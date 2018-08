Cidades Parque Vaca Brava sedia Hora do Mamaço neste sábado Evento tem como objetivo conscientizar sobre os benefícios do aleitamento materno

Visando sensibilizar a sociedade sobre a importância da amamentação acontece neste sábado (4) a partir das 15h30 a Hora do Mamaço no Parque Vaca Braca, no Setor Bueno, em Goiânia. O evento que acontece a nível nacional tem como objetivo conscientizar sobre os benefícios do aleitamento materno. Neste ano, a Hora do Mamaço tem como tema “Amamentação é à base da vid...