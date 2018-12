Vida Urbana Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é concedido à iniciativa privada Concessão de 20 anos inclui o controle de acesso ao parque, recepção de visitantes, venda de ingressos, alimentação, loja de conveniência, espaço de campismo das Sete Quedas e transporte interno

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no nordeste de Goiás, que até agora era administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com entrada gratuita ao cidadão, será gerenciado pela iniciativa privada. O contrato de concessão foi assinado nesta quinta-feira, 18, pelo ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, e as empresas Parquetur P...