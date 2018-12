Vida Urbana Parque Mutirama segue sem prazo para reabertura Prefeitura depende de laudos técnicos feitos por empresa privada que fez vistoria em 26 brinquedos e também pelo Crea-GO. Já houve cinco adiamentos de liberação

Funcionária pública aposentada, Eunice Cândida Vilela Sena, de 67 anos, assistiu, em 1969, a inauguração do Parque Mutirama, na Avenida Contorno, no Centro de Goiânia, quando a capital era administrada por Iris Rezende (MDB) pela primeira vez. Moradora da Região Central, frequentou o parque na mocidade e também com os quatro filhos. “Levava um refrigerante, um lanche e ia ...